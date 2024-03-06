Щитов: вылет от «Трактора» для «Салавата Юлаева» не будет трагедией

Бывший игрок ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что не будет считать провалом, если «Салават Юлаев» вылетит в первом раунде плей-офф от «Трактора». Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу челябинского клуба.

«Поражение год назад от скромного «Адмирала», а сейчас от главного тренера дебютанта – это провал для Козлова? Если, не дай бог, так случится, то я не назову это провалом. «Трактор» команда очень приличного уровня, состав там подобран и амбиции очень серьёзные. Не меньше, чем у «Салавата». Тренера пусть и поменяли, но Заварухин учится, и ничего критичного в этом нет. Состав там очень хороший.

Команды равные. Если такое произойдёт, то это не будет трагедией. Но всё же лучше обсуждать и думать, когда это уже случится. Пока что рано. У нас в Уфе так принято, что некоторые любят, когда команда проигрывает, чтобы мысленно уволить одного, другого. Некоторые просто ждут неудач», — сказал Щитов в интервью «БИЗНЕС Online».

В первых двух встречах, прошедших в столице Башкортостана, команды обменялись победами – первую игру забрали хоккеисты «Трактора» (3:2), а вторая осталась за подопечными Виктора Козлова (4:1). В Челябинске «Трактор» победил со счётом 3:2. Четвёртая встреча состоится сегодня, 6 марта.