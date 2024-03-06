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«Даллас» провёл вторую игру в истории клуба, когда четыре хоккеиста набрали 4+ очка

«Даллас» провёл вторую игру в истории клуба, когда четыре хоккеиста набрали 4+ очка
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:6 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 7
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Дюклер (Зеттерлунд, Эклунд) – 03:22 (pp)     2:0 Зеттерлунд (Дюклер, Рутта) – 12:04     2:1 Бенн (Хейсканен, Робертсон) – 18:38 (pp)     2:2 Стэнковен (Хейсканен, Джонстон) – 19:27 (pp)     3:2 Карпентер (Штурм, Власик) – 24:39     3:3 Джонстон (Бенн, Делландреа) – 28:48     4:3 Дюклер (Зеттерлунд, Гранлунд) – 35:48 (pp)     5:3 Задина (Хоффман, Эддисон) – 37:50     6:3 Гранлунд (Дюклер) – 43:02     6:4 Стэнковен (Джонстон) – 52:58     6:5 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 53:41     6:6 Джонстон (Хейсканен, Бенн) – 55:42     6:7 Хинц (Стэнковен, Хейсканен) – 61:49    

В матче «Даллас» отыгрался со счёта 3:6 и вырвал победу в овертайме. Как сообщает аккаунт StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), «Старз» провели вторую игру в истории клуба (с сезона-1967/1968), в которой четыре разных хоккеиста набрали четыре и более очка. Уайатт Джонстон набрал 5 (3+2) очков, Логан Стэнковен — 4 (2+2), Джейми Бенн — 4 (1+3), Миро Хейсканен — 4 (0+4).

«Акулы» потерпели восьмое поражение подряд и с 37 очками занимают предпоследнее, 15-е место в таблице Запада. «Даллас» с 85 баллами в активе — второй на Западе.

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