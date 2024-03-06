«Даллас» провёл вторую игру в истории клуба, когда четыре хоккеиста набрали 4+ очка

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:6 ОТ.

В матче «Даллас» отыгрался со счёта 3:6 и вырвал победу в овертайме. Как сообщает аккаунт StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), «Старз» провели вторую игру в истории клуба (с сезона-1967/1968), в которой четыре разных хоккеиста набрали четыре и более очка. Уайатт Джонстон набрал 5 (3+2) очков, Логан Стэнковен — 4 (2+2), Джейми Бенн — 4 (1+3), Миро Хейсканен — 4 (0+4).

«Акулы» потерпели восьмое поражение подряд и с 37 очками занимают предпоследнее, 15-е место в таблице Запада. «Даллас» с 85 баллами в активе — второй на Западе.