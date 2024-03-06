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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 6 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 6 марта
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Сегодня, 6 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Челябинске, Екатеринбурге, Минске, Москве и Череповце.

В Челябинске «Трактор» примет на своём льду «Салават Юлаев». Счёт в серии — 2-1 в пользу подопечных Алексея Заварухина. Начало игры — в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Екатеринбурге «Автомобилист» попробует закрыть серию плей-офф с «Ак Барсом». Счёт в серии — 3-0. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Минске пройдёт третий матч в серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местное «Динамо» примет одноклубников из Москвы, которые лидируют со счётом 2-0. Игра начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Москве ЦСКА попробует сравнять счёт в серии плей-офф с «Локомотивом». Железнодорожники, проиграв в первой встрече, выиграли две подряд и ведут со счётом 2-1. Начало игры — в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Череповце «Северсталь» сыграет со «Спартаком». Красно-белые ведут в серии со счётом 2-1. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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