Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 6 марта

Сегодня, 6 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Челябинске, Екатеринбурге, Минске, Москве и Череповце.
В Челябинске «Трактор» примет на своём льду «Салават Юлаев». Счёт в серии — 2-1 в пользу подопечных Алексея Заварухина. Начало игры — в 17:00 мск.
В Екатеринбурге «Автомобилист» попробует закрыть серию плей-офф с «Ак Барсом». Счёт в серии — 3-0. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск.
В Минске пройдёт третий матч в серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местное «Динамо» примет одноклубников из Москвы, которые лидируют со счётом 2-0. Игра начнётся в 19:30 мск.
В Москве ЦСКА попробует сравнять счёт в серии плей-офф с «Локомотивом». Железнодорожники, проиграв в первой встрече, выиграли две подряд и ведут со счётом 2-1. Начало игры — в 19:30 мск.
В Череповце «Северсталь» сыграет со «Спартаком». Красно-белые ведут в серии со счётом 2-1. Встреча начнётся в 19:30 мск.
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