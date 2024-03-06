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Овечкин и Карлсон пропустили тренировку «Вашингтона» после поражения от «Аризоны»

Овечкин и Карлсон пропустили тренировку «Вашингтона» после поражения от «Аризоны»
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«Вашингтон Кэпиталз» вышли на лёд во вторник впервые после того, как в воскресенье ​​они потерпели поражение от «Аризоны Койотс» со счётом 2:5.

Как сообщает Russian Machine Never Breaks, тренировку пропустили капитан «столичных» Александр Овечкин и защитник Джон Карлсон. Отмечается, что лидерам клуба дали отдохнуть в преддверии тяжёлой серии клуба. Начиная с игры с «Питтсбург Пингвинз», команда проведёт 13 встреч за 24 дня, восемь из которых пройдут на выезде, включая турне по Канаде.

Карлсон лидирует в команде по среднему времени на льду за игру (25.51), а Овечкин лидирует по времени на льду среди нападающих (19.15). Карлсон является одним из двух игроков «Кэпиталз», сыгравших в этом сезоне во всех 60 матчах, а Овечкин пропустил всего три встречи.

Сейчас «Вашингтон» набрал 65 очков и отстаёт от восьмого места на Востоке, которое занимает «Филадельфия Флайерз» (72), на семь очков, имея три игры в запасе.

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