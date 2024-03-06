Уваев оценил вероятность победы «Ак Барса» в серии с «Автомобилистом» со счёта 0-3

Российский хоккейный тренер Вячеслав Уваев прокомментировал вероятность победы «Ак Барса» в серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» со счёта 0-3.

«Конечно, все ожидали другого результата после трёх матчей. И то, что «Автомобилист» ведёт в серии 3-0, говорит о том, что на данный момент их план на эту серию работает.

Победа в серии с 0-3 будет возможна при полной самоотдаче хоккеистов «Ак Барса», и будем надеяться, что они оправдают все авансы, которые им раздавали перед началом и по ходу сезона. Радулов отбыл дисквалификацию? Александр однозначно добавит агрессии в атаке», — сказал Уваев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, подопечные Николая Заварухина в Казани одержали две победы со счётом 2:1 и 4:0. На домашнем льду «Автомобилист» обыграл казанский клуб со счётом 3:1. Четвёртая игра в рамках серии «Ак Барс» — «Автомобилист» пройдёт сегодня, 6 марта.