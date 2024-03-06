«КХЛ — лига беззакония». Экс-работник ИИХФ — об эпизоде Робинсона и Панина в плей-офф

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг прокомментировал эпизод матча «Салават Юлаев» — «Трактор», в котором между командами состоялось несколько драк, одним из главных участников которых стал нападающий челябинцев Чарльз Робинсон, отправивший капитана уфимцев Григория Панина в нокдаун с одного удара.

«КХЛ — лига беззакония, где подобные действия вызывают восхищение и оправдание. Некоторые говорят, что в КХЛ есть комплекс НХЛ. В КХЛ есть комплекс Федеральной хоккейной лиги (профессиональная американская хоккейная лига низшего уровня. — Прим. «Чемпионата»). Это также отражение российского общества», — написал Шемберг на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

За инцидент Робинсон получил малый штраф за грубость, а также большой и дисциплинарный штраф до конца игры за драку. Григорий Панин же отправился в раздевалку для получения медицинской помощи от сотрудников команды.