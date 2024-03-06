Защитник «Монреаля» забил курьёзный гол «Нэшвиллу» с центра площадки рикошетом от стекла

В Нэшвилле завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Нэшвилл Предаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу во встрече отпраздновали гости со счётом 4:3 ОТ.

На 17-й минуте второго игрового отрезка защитник «Канадиенс» Дэвид Савар вбросил шайбу с центра площадки по борту, после чего она срикошетила от стекла и залетела в пустые ворота. В это время вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос был за воротами, надеясь перехватить шайбу.

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33-летний Савар в нынешнем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач.

Отметим, что «Нэшвилл Предаторз» прервали свою восьмиматчевую победную серию.