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Защитник «Монреаля» забил курьёзный гол «Нэшвиллу» с центра площадки рикошетом от стекла

Защитник «Монреаля» забил курьёзный гол «Нэшвиллу» с центра площадки рикошетом от стекла
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В Нэшвилле завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Нэшвилл Предаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу во встрече отпраздновали гости со счётом 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Форсберг (Евангелиста, О'Райлли) – 15:24     2:0 Нюквист (Форсберг, О'Райлли) – 25:11     2:1 Галлахер (Эванс, Андерсон) – 36:39     2:2 Савар (Кофилд, Судзуки) – 36:45     3:2 О'Райлли (Нюквист, Лозон) – 52:19     3:3 Руа – 54:55     3:4 Судзуки (Кофилд, Мэтисон) – 60:17    

На 17-й минуте второго игрового отрезка защитник «Канадиенс» Дэвид Савар вбросил шайбу с центра площадки по борту, после чего она срикошетила от стекла и залетела в пустые ворота. В это время вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос был за воротами, надеясь перехватить шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

33-летний Савар в нынешнем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач.

Отметим, что «Нэшвилл Предаторз» прервали свою восьмиматчевую победную серию.

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