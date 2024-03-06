«У «Торпедо» нет шансов». Экс-нападающий московского «Динамо» — о серии со СКА

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Бахмутов высказался о шансах «Торпедо» в серии Кубка Гагарина — 2024 со СКА (1-2).

«Ротенберг ни одного матча не отдаст. Почему Ларионов уверен, что они выиграют следующий матч у СКА? Может, им новый сорт малины завезут. Я не вижу, за счёт чего они могут победить. Во второй игре „Торпедо“ убило само себе за три минуты до конца игры. Ларионов хочет поддержать своих хоккеистов, вселить уверенность. Он должен как-то встряхивать ребят, демонстрировать болельщикам свои способности. Я думаю, у „Торпедо“ нет шансов», — сказал Бахмутов в интервью Legalbet.

Четвёртый матч данной серии состоится в Нижнем Новгороде 7 марта. Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 19:30 мск. По итогам регулярного чемпионата сезона-2023/2024 СКА занял второе место, а «Торпедо» расположилось на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее о вчерашней победе СКА в игре с «Торпедо» (5:2) высказался бывший игрок армейского клуба, бронзовый призёр чемпионата СССР Константин Меньшиков.