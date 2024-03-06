Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина: серия СКА и «Торпедо» будет длинной

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Емелин высказался о результатах в серии плей-офф КХЛ между СКА и «Торпедо» (1-2).

«Кубок Гагарина только начался. Есть команды как «Авангард», которые пока уверенно ведут в серии, хотя по играм так не скажешь. Достаточно напряжённые матчи. Серия СКА и „Торпедо“ очень интересная. Команды играют в атакующий хоккей, много молодых амбициозных ребят. Это только первый раунд, не так много игр пока сыграно, у обеих команд полно сил. Думаю, что серия будет длинной», — сказал Емелин в интервью Metaratings.ru.

Четвёртый матч данной серии состоится в Нижнем Новгороде 7 марта. Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 19:30 мск. По итогам регулярного чемпионата сезона-2023/2024 СКА занял второе место, а «Торпедо» расположилось на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ.