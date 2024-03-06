«Не знаю, нужен ли он СКА, у них народа уже хватает». Крикунов — о Кузнецове в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о вероятном возвращении нападающего Евгения Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу. Напомним, форвард был выставлен на драфт отказов клубом «Вашингтон Кэпиталз» и отправлен впоследствии в команду АХЛ.

«В России Кузнецов бы пригодился любой команде, но будет зависеть от его поведения. Если его выставили на драфт отказов, то это не просто так. Не знаю, нужен ли он СКА, потому что у них народа уже хватает. Но это хороший игрок, поэтому не помешает ни одной команде», — сказал Крикунов в интервью Legalbet.

Отметим, что генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявлял, что клуб пока не планирует выкупать контракт россиянина, а попробует обменять его в дедлайн. В нынешнем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Вашингтон Кэпиталз».