Журналист рассказал о сроках приезда Марата Хуснутдинова в Миннесоту

Журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х заявил, что российский нападающий Марат Хуснутдинов может присоединиться к составу «Миннесоты Уйалд» на текущей неделе.

«Его ожидание очереди в консульстве США в Казахстане было ускорено, и, как ожидается, встреча произойдёт завтра. Есть надежда, что он сможет приехать в Миннесоту позже на этой неделе», — написал Руссо.

Напомним, 21-летний Хуснутдинов подписал контракт новичка с «Уайлд» 28 февраля. Он начинал нынешний сезон в составе СКА, где провёл шесть матчей без набранных очков. Затем Хуснутдинов был отправлен в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 37-м номером.