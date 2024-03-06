Макдэвид — в шаге от Малкина по матчам с ассистами подряд среди действующих игроков

Сегодня, 6 марта, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0 – ОТ).

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид во встрече отдал две результативные передачи. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, канадский форвард отдал ассист в 12-м матче подряд. По этому показателю Макдэвид находится на четвёртой строчке среди действующих игроков НХЛ. Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдавал голевые передачи в 13 встречах подряд в сезоне-2008/2009. Лидером по этому показателю среди действующих игроков является Патрик Кейн — 17 матчей в сезоне-2018/2019.

Рекорд всей лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 23 встречи с ассистами подряд в сезоне-1990/1991.