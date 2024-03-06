Да Коста и Радулов примут участие в четвёртом матче серии «Автомобилист» — «Ак Барс»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» сегодня, 6 марта, пройдёт четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Счёт в серии — 3-0 в пользу екатеринбургского клуба.

Стали известны стартовые составы команд. В состав «Автомобилиста» после травмы вернулся французский нападающий Стефан Да Коста. Это будет первый матч нападающего в текущем плей-офф. В текущем сезоне Да Коста провёл 60 матчей, в которых набрал 54 очка — забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач.

Фото: ХК «Автомобилист»

В состав «Ак Барса» вернулся нападающий Александр Радулов, пропускавший предыдущий матч из-за дисквалификации, полученной за удар в голову во втором матче серии. Также сегодняшний матч пропустят нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Максим Быков. Их место займут Евгений Свечников и Алексей Марченко.