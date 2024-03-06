Силовой приём Панина, после которого началась драка в матче «Трактор» — «Салават Юлаев»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Идёт первый период, счёт не открыт.

На седьмой минуте матча состоялся жёсткий силовой приём в исполнении капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на нападающем «Трактора» Джеке Родевальде. Защитник уфимцев встретил оппонента в центре площадки и ударом плеча повалил форварда на лёд. Родевальд какое-то время оставался лежать на льду, а за партнёра по команде вступился Сергей Телегин. В результате эпизода состоялась драка между Телегиным и Паниным.

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Арбитры после видеопросмотра не усмотрели нарушения правил в силовом приёме Панина на Родевальде.