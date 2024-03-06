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Силовой приём Панина, после которого началась драка в матче «Трактор» — «Салават Юлаев»

Силовой приём Панина, после которого началась драка в матче «Трактор» — «Салават Юлаев»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Идёт первый период, счёт не открыт.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Котляревский (Юртайкин) – 15:45 (5x5)    

На седьмой минуте матча состоялся жёсткий силовой приём в исполнении капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на нападающем «Трактора» Джеке Родевальде. Защитник уфимцев встретил оппонента в центре площадки и ударом плеча повалил форварда на лёд. Родевальд какое-то время оставался лежать на льду, а за партнёра по команде вступился Сергей Телегин. В результате эпизода состоялась драка между Телегиным и Паниным.

ВИДЕО

Арбитры после видеопросмотра не усмотрели нарушения правил в силовом приёме Панина на Родевальде.

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