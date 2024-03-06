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«Салават Юлаев» вырвал победу у «Трактора» в концовке матча и сравнял счёт в серии 2-2

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Матч завершился волевой победой «Салавата Юлаева» со счётом 3:2.

По ходу матча «Салават Юлаев» дважды отыгрывался в счёте. Дублем в составе уфимцев отметился нападающий Иван Дроздов. Отметим, что победный гол гости забили в за две с половиной минуты матча при игре в большинстве. Большой штраф за удар в голову получил нападающий «Трактора» Виталий Кравцов.

Отметим, что матч изобиловал драками и стычками. Всего по ходу матча состоялось три драки. В трёх из четырёх матчей данной серии хоккеисты дрались между собой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч противостояния пройдёт в Уфе 8 марта.