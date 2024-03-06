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Трактор — Салават Юлаев 2:3, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 6 марта

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Трактора» в концовке матча и сравнял счёт в серии 2-2
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Матч завершился волевой победой «Салавата Юлаева» со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Котляревский (Юртайкин) – 15:45 (5x5)     1:1 Дроздов (Панин) – 23:46 (5x5)     2:1 Бурдасов (Родевальд) – 29:47 (5x5)     2:2 Ливо (Хмелевски, Дроздов) – 48:51 (5x4)     2:3 Дроздов (Ливо, Хмелевски) – 57:49 (5x4)    

По ходу матча «Салават Юлаев» дважды отыгрывался в счёте. Дублем в составе уфимцев отметился нападающий Иван Дроздов. Отметим, что победный гол гости забили в за две с половиной минуты матча при игре в большинстве. Большой штраф за удар в голову получил нападающий «Трактора» Виталий Кравцов.

Отметим, что матч изобиловал драками и стычками. Всего по ходу матча состоялось три драки. В трёх из четырёх матчей данной серии хоккеисты дрались между собой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч противостояния пройдёт в Уфе 8 марта.

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