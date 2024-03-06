Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Матч закончился уверенной победой казанцев со счётом 5:0. «Ак Барс» размочил счёт в серии 1-3.

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов вернулся после дисквалификации, полученной во втором матче серии. Нападающий отметился двумя результативными передачами и довёл общее количество своих очков в КХЛ до 700.

Таким образом, Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков. Лидерами по набранным очкам в КХЛ являются Сергей Мозякин (928) и Вадим Шипачёв (920).

За карьеру в КХЛ Радулов провёл 630 матчей в регулярках и плей-офф и набрал ровно 700 (244+456) очков.