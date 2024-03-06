Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Матч закончился уверенной победой казанцев со счётом 5:0. «Ак Барс» размочил счёт в серии 1-3.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Кошелев (Миллер, Юдин) – 04:22 (5x5) 0:2 Юдин (А. Радулов, Миллер) – 06:13 (5x5) 0:3 Дыняк (Миллер, Билялов) – 30:23 (5x5) 0:4 Свечников (Петров, Шипачёв) – 56:31 (5x5) 0:5 Юдин (А. Радулов) – 59:54 (5x4)
Капитан «Ак Барса» Александр Радулов вернулся после дисквалификации, полученной во втором матче серии. Нападающий отметился двумя результативными передачами и довёл общее количество своих очков в КХЛ до 700.
Таким образом, Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков. Лидерами по набранным очкам в КХЛ являются Сергей Мозякин (928) и Вадим Шипачёв (920).
За карьеру в КХЛ Радулов провёл 630 матчей в регулярках и плей-офф и набрал ровно 700 (244+456) очков.
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