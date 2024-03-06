Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников и сократило отставание в серии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между минским «Динамо» и московским «Динамо». Победу в матче одержал белорусский клуб со счётом 3:1 и сократил отставание в серии 1-2.

Дублем в составе минчан отметился нападающий Ник Меркли. Ещё один гол в составе минского «Динамо» забил Роман Горбунов. Бело-голубые смогли ответить лишь голом в большинстве Седрика Пакетта с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева. Отметим, что бело-голубые получили пять малых штрафов подряд в третьем периоде и лишили себя шансов на спасение.

Благодаря этой победе минское «Динамо» сократило оставание в серии до счёта 1-2. Четвёртый матч серии пройдёт в Минске 8 марта.