Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников и сократило отставание в серии
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между минским «Динамо» и московским «Динамо». Победу в матче одержал белорусский клуб со счётом 3:1 и сократил отставание в серии 1-2.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Горбунов (Коробов) – 04:43 (5x5) 2:0 Меркли (Энас, Хэмилтон) – 29:04 (5x5) 2:1 Пакетт – 34:39 (5x4) 3:1 Меркли (Кёрран, Сотишвили) – 46:43 (5x5)
Дублем в составе минчан отметился нападающий Ник Меркли. Ещё один гол в составе минского «Динамо» забил Роман Горбунов. Бело-голубые смогли ответить лишь голом в большинстве Седрика Пакетта с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева. Отметим, что бело-голубые получили пять малых штрафов подряд в третьем периоде и лишили себя шансов на спасение.
Благодаря этой победе минское «Динамо» сократило оставание в серии до счёта 1-2. Четвёртый матч серии пройдёт в Минске 8 марта.
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