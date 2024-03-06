«Каких-то обнадёживающих новостей нет». Никитин — о травме лидера «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил состояние травмированного нападающего Егора Аверина и рассказал, чего не хватает молодому форварду Ярославу Лихачёву для успешного выступления в плей-офф.

«Состояние Егора Аверина? Каких-то обнадёживающих новостей нет. Работает.

Чего не хватает Ярославу Лихачёву? Ключевой момент — «более-менее». Ярослав первый год играет. Наверное, он и Кирьянов — первогодки. Все остальные ребята уже прошли серии, серию с ЦСКА. Мы считаем: всему своё время. Мы не хотим его наказывать или делать крайним. Нет! Он в процессе. С одной стороны, всё в его руках. А с другой — плей-офф — немножко другое соревнование», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.