В «Северстали» объяснили, почему Коростелёв и Барберио пропустили четвёртую игру плей-офф

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев объяснил, почему нападающий Никита Коростелёв и защитник Марк Барберио пропустили четвёртую игру плей-офф со «Спартаком» (4:5 ОТ, 1-3 в серии).

«Коростелёв и Барберио приболели. Стоит ли их ожидать в пятой игре? Стоит», — сказал Козырев на пресс-конференции после матча.

Коростелёв в текущей серии со «Спартаком» провёл три игры и отметился результативной передачей. В регулярке форвард набрал 34 (20+14) очка в 56 матчах и был одним из лидеров череповчан.

Барберио в серии с красно-белыми за три матча результативными баллами не отметился. В регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги защитник отметился 10 результативными передачами в 65 матчах.