Квартальнов — о первой победе над московским «Динамо» в Кубке Гагарина: мы в серии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу в третьем матче серии с московским «Динамо» (3:1, 1-2 в серии).

«2-1 в серии. Спасибо болельщикам, которые здорово нас поддерживали. Мы понимаем, с кем играем. Здорово, что большинство сработало, хотя в третьем периоде было много возможностей, где не получилось. Продолжается серия. Мы в серии. Так что через день следующая игра.

Дисциплина сегодня стала ключом к победе? Ещё раз – мы понимаем, с кем играем. Дисциплина на первом месте в плей-офф. Это очень важная вещь. Хорошо, что ребята сегодня держали себя в руках. Понятно, что проигрывать никто не хочет, и эмоции зашкаливают.

В прошлой встрече мы хорошо играли, но, к сожалению, сломали её своими удалениями. Но надо отдать должное и той команде – московскому «Динамо», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.