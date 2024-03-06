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Пакетт — о Меркли: в плей-офф нет друзей. Сейчас у нас только хоккей

Пакетт — о Меркли: в плей-офф нет друзей. Сейчас у нас только хоккей
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Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал об игре против бывшего клуба минского «Динамо» (1:3, 2-1 в серии).

«Гол на «Минск-Арене» в ворота бывшей команды? Всегда очень нравится возвращаться в это здание, здесь невероятные фанаты, очень люблю этот город. Было приятно забить и поразить ворота бывшей команды, но забрасывать надо больше.

Ощущения от игры против Меркли? Он мой очень хороший друг, рад за его успех. Но в плей-офф нет друзей. Сейчас у нас только хоккей.

С Волковым мы вместе брали Кубок Стэнли, а теперь играем друг против друга? Хороший человек и классный игрок. Рад, что он провёл классный сезон в Минске. Рад, что у него здесь получается. Всегда приятно видеть своих коллег по прошлому», — передаёт слова Пакетта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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