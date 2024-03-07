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Артём Зуб забросил четвёртую шайбу в сезоне в первом матче «Оттавы» после ухода Тарасенко

В эти минуты в Анахайме (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Оттаву Сенаторз».

На данный момент позади первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу «Оттавы» к этому моменту мощным кистевым броском от синей линии забросил российский защитник Артём Зуб.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео четвёртой шайбы россиянина в нынешнем сезоне:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, этот матч стал первым для «Сенаторз» без российского нападающего Владимира Тарасенко, который накануне в результате обмена перешёл во «Флориду Пантерз».

Всего на счету Зуба в текущей регулярке, с учётом этой игры, 21 (4+17) очко в 47 матчах.