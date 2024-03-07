«Филадельфия» продлила на четыре года контракт с защитником Ником Силером
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Защитник «Филадельфии Флайерз» Ник Силер продолжит защищать цвета «лётчиков» ещё в течение четырёх сезонов, сообщает пресс-служба клуба.
Согласно сделке 30-летний хоккеист будет зарабатывать по новому контракту $ 2,7 млн за сезон.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету американца 12 (1+11) очков в 63 играх за команду из Пенсильвании. Также за карьеру в сильнейшей лиге мира Силер выступал за такие клубы, как «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесота Уайлд».
На данный момент команда Джона Тортореллы занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 72 очками и входит в зону плей-офф. В ближайшей игре «Флайерз» 8 марта будут гостить у лучшей на данный момент команды лиги — «Флориды Пантерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Лотон (Пилинг, Санхайм) – 18:52 1:1 Хейз (Капанен) – 35:47 1:2 Бучневич – 65:00
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