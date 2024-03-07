Эффектный сейв Самсонова спас «Торонто» за полторы минуты до конца овертайма с «Баффало»
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Этой ночью в Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (2:1 ОТ).
Российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов отметился в этой встрече 24 сейвами. Особенно запомнилось эффектное спасение россиянина за полторы минуты до окончания овертайма, когда Илья ловушкой поймал шайбу после броска в упор от Тейджа Томпсона.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео момента с участием российского вратаря:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Самсонова 29 матчей за «Торонто», в которых он отражал в среднем за игру 88,5% бросков при коэффициенте надёжности 3,14 и двух шат-аутах.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Нюландер (Бертуцци, Доми) – 22:29 1:1 Олофссон (Гиргенсонс) – 26:31 2:1 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 64:20
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