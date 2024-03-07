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Лада — Авангард. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 7 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 7 марта
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Сегодня, 7 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Хабаровске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Игровой день откроет встреча на Дальнем Востоке между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». После первых трёх матчей счёт в противостоянии 2-1 в пользу магнитогорцев. Четвёртый матч начнётся в 12:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Тольятти местная «Лада» попробует избежать вылета из плей-офф в четвёртом матче с омским «Авангардом». Напомним, в первых трёх матчах сибирский клуб одержал три победы (5:1, 3:2 ОТ, 3:1). Стартовое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заключительном матче игрового дня «Торпедо» в Нижнем Новгороде примет СКА. В первых двух матчах в Санкт-Петербурге команды разделили победы, а в третьем матче серии в Нижнем Новгороде победу праздновал СКА и повёл в серии 2-1. Четвёртый матч начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
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