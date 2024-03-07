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Защитник Даниил Мироманов продлил контракт с «Калгари» на общую сумму $ 2,5 млн

Защитник Даниил Мироманов продлил контракт с «Калгари» на общую сумму $ 2,5 млн
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Защитник Даниил Мироманов продлил контракт с «Калгари» сроком на два года на общую сумму $ 2,5 млн, сообщает пресс-служба клуба. Зарплата россиянина составит $ 1,25 млн за сезон. Напомним, Мироманов оказался в «Флеймз» благодаря трёхстороннему обмену с «Вегасом» с участием «Филадельфии».

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Мироманова четыре матча за «Вегас», в которых россиянин не отметился результативными действиями. Россиянин часть сезона провёл в фарм-клубе «Голден Найтс» в АХЛ, где за пять матчей отметился заброшенной шайбой и пятью результативными передачами.

Всего в НХЛ Мироманов провёл 29 матчей, в которых россиянин забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

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