Бродхёрст дебютировал в плей-офф за «Амур» в четвёртом матче серии с «Металлургом»

В Хабаровске в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Идёт первый период счёт не открыт.

В состав «Амура» на матч попал нападающий Алекс Бродхёрст. Это первое появление 30-летнего нападающего в текущем плей-офф. В последний раз Бродхёрст принимал участие в матчах 24 февраля в игре с «Ак Барсом».

Фото: «Амур»

Состав «Металлурга» остался без изменений по сравнению с предыдущим матчем серии.

Фото: «Металлург»

Напомним, первый матч серии остался за магнитогорцами со счётом 2:1. Во втором матче хабаровчанам удалось сравнять счёт в серии, обыграв «Металлург» 3:2. В первом матче серии, проходившем в Хабаровске, «Металлург» одержал победу со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии 2-1.