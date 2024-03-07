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Бродхёрст дебютировал в плей-офф за «Амур» в четвёртом матче серии с «Металлургом»

Бродхёрст дебютировал в плей-офф за «Амур» в четвёртом матче серии с «Металлургом»
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В Хабаровске в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Идёт первый период счёт не открыт.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Коршков (Кулик, Брынцев) – 09:17 (5x5)     2:0 Дрозг (Хохлачёв) – 13:07 (5x5)     2:1 Минулин (Михайлис, Канцеров) – 23:24 (5x5)     3:1 Грецкий – 28:30 (5x5)     3:2 Пресс (Вовченко) – 34:22 (5x4)     4:2 Балдаев – 39:59 (5x5)    

В состав «Амура» на матч попал нападающий Алекс Бродхёрст. Это первое появление 30-летнего нападающего в текущем плей-офф. В последний раз Бродхёрст принимал участие в матчах 24 февраля в игре с «Ак Барсом».

Фото: «Амур»

Состав «Металлурга» остался без изменений по сравнению с предыдущим матчем серии.

Фото: «Металлург»

Напомним, первый матч серии остался за магнитогорцами со счётом 2:1. Во втором матче хабаровчанам удалось сравнять счёт в серии, обыграв «Металлург» 3:2. В первом матче серии, проходившем в Хабаровске, «Металлург» одержал победу со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии 2-1.

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