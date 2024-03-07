«Амур» забил гол за 0,18 секунды до конца второго периода матча с «Металлургом»

В Хабаровске в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». После второго периода впереди «Амур» со счётом 4:2.

«Амур» забил гол «в раздевалку» в самом конце второго периода. «Металлург» упустил контратаку нападающего «Амура» Александра Хохлачёва, который доставил шайбу в зону соперника, и накативший вторым темпом защитник хабаровчан Виктор Балдаев послал шайбу в сетку ворот. После видеопросмотра судьи определили, что шайба успела пересечь линию ворот до истечения времени игры. До конца второго периода оставалось 0,18 секунды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Металлурга».