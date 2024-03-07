Разин: ошибки бывают в каждой игре, но «Амур» за них наказывает

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что «Амур» наказывает за ошибки игроков магнитогорского клуба. «Магнитка» уступила в четвёртом матче серии со счётом 2:5 (2-2 в серии).

«Проблемы на старте из-за акклиматизации? Мы живём по своему времени, мы вчера катались в наше время, в 11 по уральскому времени, не должно было накрыть. Здесь больше заслуга соперника, игроков «Амура», они сегодня вышли умирать на льду, ноги бежали за счёт поддержки трибун. Скорее их акклиматизация должна была накрыть, мы в равных условиях.

Сломал ли команду четвёртый гол за секунду до перерыва? Наша команда называется «Металлург» Магнитогорск, в ней играют хорошие хоккеисты высокого класса, и такие моменты у каждого встречались. Накрыть нас не могло, мы в третьем периоде играли хорошо: забей один голик, могло повернуться иначе.

Ожидал ли такого хода серии? Я говорил, что серия не будет лёгкой. Она такая и есть.

Откуда идут грубые ошибки? Повторюсь: можно быть опытным, но медленным, вяленьким. У нас ошибки совершают не только молодые, но и опытные, это нехарактерно для нашей команды. Не хочу спускать всех собак на тех, кто делает ошибки: они бывают в каждой игре, но нас наказывают за них, и это заслуга «Амура», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.