Департамент судейства КХЛ разъяснил шайбу Балдаева на последней секунде периода

В Хабаровске прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержала команда «Амур» со счётом 5:2. Департамент судейства КХЛ разъяснил шайбу защитника «Амура» Виктора Балдаева, заброшенную на последней секунде второго периода.

Взятие ворот было засчитано верно, так как время периода не истекло до того, как шайба пересекла линию ворот — хороший гол. До конца периода оставалось 0,18 секунды.

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В прошедшем матче Балдаев отметился заброшенной шайбой и дракой с Люком Джонсоном в первом периоде. В раздевалке «Амура» опытнейший защитник был признан лучшим игроком матча партнёрами по команде.

Счёт в серии стал равным 2-2. Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 9 марта.