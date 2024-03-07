Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лада — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коньков: «Амуру» не стоит обольщаться, ничего ещё не сделано

Коньков: «Амуру» не стоит обольщаться, ничего ещё не сделано
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал о серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Амуром». Напомним, сегодня, 7 марта, хабаровский клуб на своей площадке одержал победу 5:2 и сравнял счёт в противостоянии — 2-2.

«Шансы „Амура“ не повышаются. Они остаются одинаковыми у обеих команд. У команды есть шансы побороться и совершить сенсацию. Но надо понимать, что „Магнитка“ – очень серьёзная команда. Не стоит обольщаться, ничего ещё не сделано. Поэтому если хоккеисты „Амура“ возомнят что-то о себе, то для них всё может быстро закончиться», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, пятый матч противостояния пройдёт в Магнитогорске 9 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. Шестая игра вновь пройдёт в Хабаровске в понедельник, 11 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Видео
«Хиханьки-хаханьки закончились, нам сказали». Балдаев ответил на слова Гребёнкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android