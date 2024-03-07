Коньков: «Амуру» не стоит обольщаться, ничего ещё не сделано

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал о серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Амуром». Напомним, сегодня, 7 марта, хабаровский клуб на своей площадке одержал победу 5:2 и сравнял счёт в противостоянии — 2-2.

«Шансы „Амура“ не повышаются. Они остаются одинаковыми у обеих команд. У команды есть шансы побороться и совершить сенсацию. Но надо понимать, что „Магнитка“ – очень серьёзная команда. Не стоит обольщаться, ничего ещё не сделано. Поэтому если хоккеисты „Амура“ возомнят что-то о себе, то для них всё может быстро закончиться», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, пятый матч противостояния пройдёт в Магнитогорске 9 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. Шестая игра вновь пройдёт в Хабаровске в понедельник, 11 марта.