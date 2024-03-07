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Генменеджер «Миннесоты» рассказал, когда Хуснутдинов может дебютировать за клуб

Генменеджер «Миннесоты» рассказал, когда Хуснутдинов может дебютировать за клуб
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что российский нападающий Марат Хуснутдинов сыграет за клуб сразу же по приезде в команду.

«Герин подтвердил, что Хуснутдинов сыграет «сразу же, как приедет», но команда осознаёт тот факт, что ему нужно привыкнуть к новой обстановке и получить время для тренировок. Кроме того, «Уайлд» пока не уверены, как часто он тренировался с тех пор, как в конце февраля закончился его сезон в КХЛ», — написали журналисты сайта The Athletic.

Напомним, 21-летний Хуснутдинов подписал контракт новичка с «Уайлд» 28 февраля. Он начинал нынешний сезон в составе СКА, где провёл шесть матчей без набранных очков. Затем Хуснутдинов был отправлен в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 37-м номером.

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