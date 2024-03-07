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Стали известны звенья «Флориды» после прихода Тарасенко в клуб

Стали известны звенья «Флориды» после прихода Тарасенко в клуб
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Журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) представил звенья «Флориды Пантерз», после того как клуб пополнил российский нападающий Владимир Тарасенко.

Звенья «Флориды» выглядят следующим образом:

Тарасенко — Барков — Райнхарт;
Вераге — Беннетт — Ткачук;
Луостаринен — Лунделль — Родригес;
Казинс — Стенлунд — Ломберг;

Форслинг — Экблад;
Миккола — Монтур;
Экман-Ларссон — Куликов.

Напомним, Тарасенко перешёл из «Оттавы Сенаторз» в стан «пантер» накануне, 6 марта. В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах.

Всего за карьеру в НХЛ Владимир Тарасенко провёл 732 матча, в которых набрал 615 очков — забросил 287 шайб и отдал 328 результативных передач с показателем полезности «+74».

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