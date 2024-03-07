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Журналист рассказал о четырёх игроках «Питтсбурга», которые интересны клубам НХЛ

Журналист рассказал о четырёх игроках «Питтсбурга», которые интересны клубам НХЛ
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Журналист Роб Росси на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) рассказал о четырёх игроках «Питтсбург Пингвинз», которые интересны клубам НХЛ.

«Кроме Джейка Гюнцеля, клубы интересуются нападающим Райлли Смитом, вратарём Алексом Недельковичем, форвардом Ларсом Эллером и защитником Чадом Руведелем. Этот список ещё не полный», — написал Росси.

Напомним, окно для обменов в Национальной хоккейной лиге закрывается 8 марта в 23:00 мск.

Вчера, 6 марта, на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» победили со счётом 5:3 «Коламбус Блю Джекетс». «Пингвинз» прервали серию поражений из трёх матчей и с 64 очками находятся на 11-м месте в таблице Востока.

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