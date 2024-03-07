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Вратарь «Торпедо» Гуска впервые сыграет в серии со СКА, Кульбаков — в запасе

Сегодня, 7 марта, в Нижнем Новгороде состоится четвёртый матч в серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местное «Торпедо» встретится со СКА. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Место в воротах «Торпедо» впервые в этом плей-офф займёт Адам Гуска. Иван Кульбаков, который играл в первых трёх матчах серии, заявлен в качестве запасного голкипера.

Состав санкт-петербургского СКА на встречу:

В первом матче серии Кубка Гагарина — 2024 нижегородцы одержали победу со счётом 5:2. В двух последующих встречах клуб с берегов Невы был сильнее со счётом 3:2 ОТ и 5:2.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата сезона-2023/2024 СКА занял второе место, а «Торпедо» расположилось на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ.