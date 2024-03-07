«Югра» всухую обыграла ХК «Тамбов» в решающем матче серии плей-офф ВХЛ
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В Ханты-Мансийске закончился седьмой матч первого раунда плей-офф ВХЛ, в котором местная «Югра» принимала ХК «Тамбов». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 0
ХК Тамбов
Тамбов
1:0 Черников (Шутов, Дрягилев) – 16:39 (5x5) 2:0 Авраменко (Аксёнов, Угольников) – 22:59 (5x4)
На 17-й минуте первого периода Егор Черников с передач Владислава Шутова и Александра Дрягилева открыл счёт во встрече.
В начале второго игрового отрезка Илья Авраменко с передач Аркадия Аксёнова и Александра Угольникова удвоил преимущество хозяев.
Таким образом, «Югра» одержала победу в серии со счётом 4-3.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги «Югра» заняла пятую строчку, набрав 82 очка. «Тамбов» финишировал на 12-м месте с 70 баллами в активе.
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