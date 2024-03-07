«Югра» всухую обыграла ХК «Тамбов» в решающем матче серии плей-офф ВХЛ

В Ханты-Мансийске закончился седьмой матч первого раунда плей-офф ВХЛ, в котором местная «Югра» принимала ХК «Тамбов». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 17-й минуте первого периода Егор Черников с передач Владислава Шутова и Александра Дрягилева открыл счёт во встрече.

В начале второго игрового отрезка Илья Авраменко с передач Аркадия Аксёнова и Александра Угольникова удвоил преимущество хозяев.

Таким образом, «Югра» одержала победу в серии со счётом 4-3.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги «Югра» заняла пятую строчку, набрав 82 очка. «Тамбов» финишировал на 12-м месте с 70 баллами в активе.