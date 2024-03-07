Тарасенко дебютирует за «Флориду» в ближайшем матче с «Филадельфией»

Пресс-служба «Флориды Пантерз» заявила, что российский нападающий Владимир Тарасенко дебютирует за клуб в ближайшем матче с «Филадельфией Флайерз». Игра состоится в ночь на 8 марта и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах. Всего за карьеру в НХЛ Владимир Тарасенко провёл 732 матча, в которых набрал 615 очков — забросил 287 шайб и отдал 328 результативных передач с показателем полезности «+74».

«Флорида Пантерз» занимает первое место в общей таблице Национальной хоккейной лиги, набрав 90 очков после 63 матчей. В прошлом сезоне «пантеры» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах.

Ранее Тарасенко впервые вышел на тренировку «Флориды Пантерз».