Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Кессел подпишет контракт с «Ванкувером» — Джонстон

Журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявил, что форвард Фил Кессел подпишет контракт с «Ванкувер Кэнакс».

Напомним, 36-летний Кессел – рекордсмен НХЛ по количеству игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Американец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф у него 100 игр и 83 (34+49) балла.

Последним клубом Кессела был «Вегас Голден Найтс», с которым он в сезоне-2022/2023 завоевал Кубок Стэнли, став трёхкратным обладателем этого трофея.

Ранее Фил Кессел тренировался с фарм-клубом «косаток», и журналист оценил форму Фила Кессела.