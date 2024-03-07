Защитник «Вашингтона» Джоэль Эдмундсон перешёл в «Торонто»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джоэль Эдмундсон перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба столичного клуба. Взамен «Кэпиталз» получили выбор в третьем раунде драфта 2024 года (первоначально от «Нью-Йорк Айлендерс») и выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2025 года (первоначально от «Чикаго Блэкхоукс»). «Вашингтон» сохранит 50% кэпхита игрока.

30-летний игрок обороны в нынешнем сезоне провёл 44 встречи, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Напомним, сейчас в активе «Вашингтона» 65 очков, и он отстаёт от восьмого места на Востоке, которое занимает «Филадельфия Флайерз» (72), на семь очков, имея три игры в запасе.

«Торонто Мэйпл Лифс», имея в активе 80 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.