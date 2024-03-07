«Флорида» подписала новый контракт с защитником Форслингом на $ 46 млн

«Флорида Пантерз» подписала новый восьмилетний контракт с защитником клуба Густавом Форслингом на $ 46 млн, сообщает пресс-служба НХЛ. Среднегодовая зарплата составит $ 5,75 млн.

В нынешнем сезоне Форслинг провёл 62 матча, в которых забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 31 очко с 39 минутами штрафа. Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге игрок обороны провёл 380 матчей, в которых записал на свой счёт 153 (45+108) очка.

Напомним, накануне стан «пантер» пополнил российский нападающий Владимир Тарасенко. «Оттава» получила выбор в четвёртом раунде драфта-2024 (который станет пиком в третьем раунде 2026 года, если «Пантерз» выиграют Кубок Стэнли) и выбор в третьем раунде драфта 2025 года.