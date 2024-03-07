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«Это потрясающе». Финский защитник «Флориды» — о приходе Тарасенко в клуб

«Это потрясающе». Финский защитник «Флориды» — о приходе Тарасенко в клуб
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Финский защитник «Флориды Пантерз» Нико Миккола высказался о приходе Владимира Тарасенко в клуб в результате обмена с «Оттавой Сенаторз».

«Он отличный и забавный парень, который может забросить шайбу. Он хороший игрок. Это потрясающе. Я думаю, что он один из тех парней, которые были нам нужны. Он может забить как в формате «5 на 5», так и при игре в большинстве. Хорошо, что он здесь», — приводит слова Микколы журналист Джеймсон Олив.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах. Всего за карьеру в НХЛ Владимир Тарасенко провёл 732 матча, в которых набрал 615 очков — забросил 287 шайб и отдал 328 результативных передач с показателем полезности «+74».

«Флорида Пантерз» занимает первое место в общей таблице Национальной хоккейной лиги, набрав 90 очков после 63 матчей.

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