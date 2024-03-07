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«Торпедо» забило два гола за 21 секунду. Вторую шайбу отменили после запроса СКА

«Торпедо» забило два гола за 21 секунду. Вторую шайбу отменили после запроса СКА
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В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и СКА. После завершения первого периода счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2-й период
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гальченюк (Бардаков) – 06:26 (5x5)     0:2 Грицюк (Хайруллин, Глотов) – 08:30 (5x5)     0:3 Бардаков (Земчёнок, Гальченюк) – 08:47 (5x5)     1:3 Варлаков (Линч) – 15:12 (5x5)    

Нижегородский клуб на 16-й минуте первого игрового отрезка дважды забросил в ворота Никиты Серебрякова. Первую шайбу забросил Арсений Варлаков, однако гол Денниса Яна был отменён после тренерского запроса клуба из Санкт-Петербурга на положение «вне игры».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, за первую половину стартового периода СКА забил трижды, после чего вратарь «Торпедо» Адам Гуска был заменён на Ивана Кульбакова.

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