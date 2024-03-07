«Торпедо» забило два гола за 21 секунду. Вторую шайбу отменили после запроса СКА

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и СКА. После завершения первого периода счёт 3:1 в пользу гостей.

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Нижегородский клуб на 16-й минуте первого игрового отрезка дважды забросил в ворота Никиты Серебрякова. Первую шайбу забросил Арсений Варлаков, однако гол Денниса Яна был отменён после тренерского запроса клуба из Санкт-Петербурга на положение «вне игры».

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Напомним, за первую половину стартового периода СКА забил трижды, после чего вратарь «Торпедо» Адам Гуска был заменён на Ивана Кульбакова.