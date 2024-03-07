Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лада — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — Авангард 4:1, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 7 марта

«Лада» победила «Авангард» и сократила отставание в серии плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Тольятти закончился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Попугаев (Иванюженков, Сёмин) – 15:59 (5x5)     1:1 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 25:21 (5x5)     2:1 Космачук (Кугрышев, Сёмин) – 32:18 (5x5)     3:1 Попугаев – 52:48 (5x5)     4:1 Бабенко (Михайлов) – 57:36 (en)    

На 16-й минуте первого периода Никита Попугаев с передач Артёма Иванюженкова и Владислава Сёмина открыл счёт во встрече.

На шестой минуте второго периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Скотт Космачук с передач Дмитрия Кугрышева и Владислава Сёмина вновь вывел тольяттинский клуб вперёд. В конце игры Егор Бабенко забросил четвёртую шайбу, поразив пустые ворота.

На 13-й минуте третьего игрового отрезка Никита Попугаев сделал счёт 3:1.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «ястребов». Следующая игра состоится в Омске послезавтра, 9 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android