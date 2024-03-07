«Лада» победила «Авангард» и сократила отставание в серии плей-офф КХЛ

В Тольятти закончился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 16-й минуте первого периода Никита Попугаев с передач Артёма Иванюженкова и Владислава Сёмина открыл счёт во встрече.
На шестой минуте второго периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Скотт Космачук с передач Дмитрия Кугрышева и Владислава Сёмина вновь вывел тольяттинский клуб вперёд. В конце игры Егор Бабенко забросил четвёртую шайбу, поразив пустые ворота.
На 13-й минуте третьего игрового отрезка Никита Попугаев сделал счёт 3:1.
Счёт в серии стал 3-1 в пользу «ястребов». Следующая игра состоится в Омске послезавтра, 9 марта.
- 7 марта 2024
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