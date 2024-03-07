Ни одна серия первого раунда плей-офф КХЛ не завершится всухую

В Тольятти закончился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Таким образом, в первом раунде Кубка Гагарина — 2024 во второй раз в истории не будет зафиксировано серий со счётом 4-0. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, в текущем розыгрыше первого раунда состоится минимум 42 матча, рекорд был установлен в прошлом плей-офф, когда команды сыграли 48 игр в стартовом раунде.

Текущие счета в первом раунде плей-офф — 2024:

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 2-2;

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 1-3;

«Авангард» — «Лада» — 3-1;

«Металлург» — «Амур» — 2-2.

«Динамо» М — «Динамо» Мн — 2-1;

СКА — «Торпедо» — 2-1;

«Локомотив» — ЦСКА — 3-1;

«Спартак» — «Северсталь» — 3-1.