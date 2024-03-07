Браташ: «Лада» справилась и с соперником, и с заданием на игру. Наша победа — заслуженная

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о домашней победе над «Авангардом» (4:1) в серии Кубка Гагарина — 2024.

«Начало матча я могу списать на волнение игроков. Видимо, волнение помешало сыграть более рационально и правильно в обороне, поэтому позволили создать сопернику несколько голевых моментов, но, слава богу, Подъяпольский выручил. Ну а дальше всё было хорошо, ребята справлялись и с соперником, и с заданием на игру. Неслучайно мы выиграли и по броскам, и по вбрасываниям. Это говорит о том, что победа наша была заслуженной», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В серии Кубка Гагарина — 2024 «Лада» проигрывает «Авангарду» со счётом 1-3. Пятая встреча будет сыграна на площадке омской команды послезавтра, 9 марта.