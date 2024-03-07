«Это было единственное место, о котором я думал». Тарасенко — о «Флориде»

Российский нападающий Владимир Тарасенко рассказал, что «Флорида Пантерз» была единственной командой, ради которой он отказался о пункте о запрете обмена из «Оттавы Сенаторз».

«Это было единственное место, о котором я думал», — приводит слова Тарасенко журналист Колби Гай на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах. Всего за карьеру в НХЛ Владимир Тарасенко провёл 732 матча, в которых набрал 615 очков — забросил 287 шайб и отдал 328 результативных передач с показателем полезности «+74».

«Флорида Пантерз» занимает первое место в общей таблице Национальной хоккейной лиги, набрав 90 очков после 63 матчей.