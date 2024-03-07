Ларионов — о матче со СКА: когда три гола влетают за короткое время, это шоковая ситуация

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог домашнего матча со СКА (1:4) в рамках серии Кубка Гагарина — 2024.

«Надежда умирает последней, но, когда начинаешь с 0:3, нужны дополнительные силы. Мы забили гол, хороший гол. Забили второй, к сожалению – не засчитали. Но это игра. Надо находить возможности до конца бороться, до конца верить в успех. Мы ещё покажем хорошую игру и постараемся вернуть серию в Нижний.

Естественно, когда три гола влетают за короткое время, это шоковая ситуация, это непросто. Взяли тайм-аут, успокоили ребят, и после этого они играли в очень хороший хоккей. К сожалению, не смогли забить, но это часть процесса», — сказал Ларионов в эфире КХЛ.

СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта.