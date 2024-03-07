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Нападающий «Флориды» Тарасенко заявил, что готов играть в меньшинстве

Нападающий «Флориды» Тарасенко заявил, что готов играть в меньшинстве
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко заявил, что готов играть в меньшинстве. Об этом сообщает главный тренер «пантер» Пол Морис.

«Мы чувствуем, что мы можем перемещать Тарасенко по всему составу. Он может играть в большинстве, он сказал, что готов играть и в меньшинстве, но мы не начнём с этого», — приводит слова Мориса журналист Колби Гай на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах. Всего за карьеру в НХЛ Владимир Тарасенко провёл 732 матча, в которых набрал 615 очков — забросил 287 шайб и отдал 328 результативных передач с показателем полезности «+74».

«Флорида Пантерз» занимает первое место в общей таблице Национальной хоккейной лиги, набрав 90 очков после 63 матчей.

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