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Ротенберг прокомментировал победу СКА в четвёртом матче серии с «Торпедо»

Ротенберг прокомментировал победу СКА в четвёртом матче серии с «Торпедо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Торпедо» (4:1, 3-1) в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2024.

«Ребята молодцы, выполнили установку. Отработали по плану, друг за друга сыграли. Много удалялись. Хочу отметить профессиональную работу судей, полный порядок. Готовимся к следующей игре. Важно всегда уметь перегруппироваться и внести коррективы по ходу плей-офф. Ребята выполнили тактические установки, довели дело до конца.

Состав? Играют лучшие на сегодняшний день. Радует, когда ребята играют правильно и побеждают с явным преимуществом. Мы же не на публику играем. Играем для болельщиков, но не хотим создавать себе трудности. Где-то умудряемся иногда это делать. Хорошее начало, так и планировали. Это наш стиль. Победа — 60 минут работы всей команды, по-другому не скажешь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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