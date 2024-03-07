Ротенберг прокомментировал победу СКА в четвёртом матче серии с «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Торпедо» (4:1, 3-1) в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2024.

«Ребята молодцы, выполнили установку. Отработали по плану, друг за друга сыграли. Много удалялись. Хочу отметить профессиональную работу судей, полный порядок. Готовимся к следующей игре. Важно всегда уметь перегруппироваться и внести коррективы по ходу плей-офф. Ребята выполнили тактические установки, довели дело до конца.

Состав? Играют лучшие на сегодняшний день. Радует, когда ребята играют правильно и побеждают с явным преимуществом. Мы же не на публику играем. Играем для болельщиков, но не хотим создавать себе трудности. Где-то умудряемся иногда это делать. Хорошее начало, так и планировали. Это наш стиль. Победа — 60 минут работы всей команды, по-другому не скажешь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.