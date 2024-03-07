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Р. Ротенберг: надеюсь, в футболе тоже будет плей-офф. Будет интереснее для всех

Р. Ротенберг: надеюсь, в футболе тоже будет плей-офф. Будет интереснее для всех
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Торпедо» (4:1) в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2024 предложил использование системы плей-офф в футболе.

«Всё только начинается, у нас длинная дистанция. Весь год работаем, чтобы дожать соперника. Регулярный чемпионат — один турнир, плей-офф другой. Тут всё начинается с чистого листа, другой накал борьбы, другие скорости. Это плей-офф, это прелесть хоккея. Надеюсь, в футболе тоже будет плей-офф, это будет интереснее для всех», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина – 2024.

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